اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 نوفمبر 2023 04:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"متقلقش اتصل بطوارئ الغاز".. بتروتريد توضح دلالات إشعارات عداد الغاز مسبق الدفع

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 03:57 م
"متقلقش اتصل بطوارئ الغاز".. بتروتريد توضح دلالات إشعارات عداد الغاز مسبق الدفع صورة - معلومة تهمك
كتبت -مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد " إحدى شركات قطاع البترول، على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" عددا من المعلومات لعملاء عدادات الغاز المنزلى مسبق الدفع والتى تضمنت عددا من الإشعارات تظهر على العداد، حيث أوضحت الشركة دلالات تلك الاشعارات وكانت كالتالى:
 
E-01 إشعار البطارية 
 
E-02 إشعار فتح الغطاء 
 
E-03 إشعار اقتراب جسم ممغنط
 
E-09 إنذار بصيانة الصمام 
 
E-015إنذار التسريب وخاصية الأمان
 
وأوضحت الشركة أنه فى حال ظهور تلك الأشعارات يجب الاتصال بطوارئ الغاز 129  والذين سيقومون بالمساعدة فى حل  المشكلة.
 
 
 
 
 






الغاز

عدادات الغاز

عداد الغاز مسبق الدفع




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة