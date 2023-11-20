ماكرون يؤكد لنتنياهو أن حل الدولتين هو الضمان الوحيد للاستقرار بالشرق الأوسط

أ ش أ

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد خلاله ضرورة فتح أفق سياسي، مشيرًا إلى أن حل الدولتين -تعيشان جنبًا إلى جنب في أمن وسلام- هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.