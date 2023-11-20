لبنان يحتفى بالذكرى الـ80 لعيد الاستقلال غدا

إيمان حنا

يحتفى لبنان، غدا الثلاثاء، بالذكرى الثمانين لعيد الاستقلال، وبتلك المناسبة يتم وضع أكاليل الزهور على أضرجة رجال الاستقلال

وبهذه المناسبة يشهد لبنان عرضا عسكريا، ترافقه عروض بصرية في مختلف المناطق اللبنانية.

وتلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتى اللبنانى عددا من برقيات التهنئة، من عدد من دول العالم.

وحصلت دولة لبنان على استقلالها في تاريخ الثاني والعشرين من شهر نوفمبر من عام 1943م، ويتم الاحتفال بهذا اليوم لإحياء ذكرى تحرير لبنان من الانتداب الفرنسي، وتكريماً للأشخاص الذين بذلوا الكثير للحصول على الحرية، ويعد هذا اليوم يوم عطلة في لبنان، وتشهد فيه العاصمة بيروت معظم النشاطات، كما تحدث فيه الاحتفالات .