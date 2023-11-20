فيديو يكشف الدمار بقاعدة بيرانيت الإسرائيلية بعد قصفها بصواريخ حزب الله

كتب محمد رضا

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يزعم أنه من قاعدة "بيرانيت" العسكرية شمال إسرائيل التى تم استهدافها بهجوم صاروخى من حزب الله فى لبنان، اليوم الاثنين، ويظهر المقطع المصور الخراب والدمار الذى لحق بالقاعدة العسكرية الإسرائيلية.

يظهر فى مقطع الفيديو رجل إطفاء وجندى إسرائيلى يسيرون وسط الدمار الذى لحق بالقاعدة العسكرية، بينما تشتعل النيران فى كافة أرجاء الثكنة العسكرية التى تهدمت منشآتها بالكامل.

يأتى هذا بعدما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، فى وقت سابق اليوم الاثنين، وقوع أضرار جسيمة فى قاعدة "بيرانيت" العسكرية الواقعة شمال إسرائيل بعد هجوم صاروخى لحزب الله من لبنان.

وأكد الجيش الإسرائيلى - فى بيان صحفى مقتضب - إطلاق صواريخ على القاعدة، مما أدى إلى نشوب حريق، ولم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات.



استهداف قاعدة بيرانيت العسكرية الإسرائيلية



دمار في قاعدة إسرائيلية بصواريخ حزب الله

وبالتزامن مع هذا الهجوم، دوت صفارات الإنذار فى ثلاث بلدات شمال إسرائيل للتحذير من صواريخ جرى إطلاقها من لبنان، كما دوت صفارات الإنذار فى كريات شمونة والمنارة ومرجليوت.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار، فيما وردت أنباء عن انفجارات ناجمة على ما يبدو عن اعتراضات الدفاع الصاروخي.



صواريخ حزب الله تستهدف قاعدة بيرانيت الإسرائيلية