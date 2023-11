فيديو يكشف الدمار بقاعدة بيرانيت الإسرائيلية بعد قصفها بصواريخ حزب الله

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يزعم أنه من قاعدة "بيرانيت" العسكرية شمال إسرائيل التى تم استهدافها بهجوم صاروخى من حزب الله فى لبنان، اليوم الاثنين، ويظهر المقطع المصور الخراب والدمار الذى لحق بالقاعدة العسكرية الإسرائيلية.

يظهر فى مقطع الفيديو رجل إطفاء وجندى إسرائيلى يسيرون وسط الدمار الذى لحق بالقاعدة العسكرية، بينما تشتعل النيران فى كافة أرجاء الثكنة العسكرية التى تهدمت منشآتها بالكامل.

🚨 Targeting the Beranit military base of the Israeli army in northern Israel#IsraelIsATerrorist #ImACelebrity #แอนโทเนียโพซิ้ว #okullar #ابو_عبيدة #خانيونس #Hamas #KhanYounis #BlackFriday



pic.twitter.com/4vq6BtvM5V