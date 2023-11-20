طائرة روسية تهبط بمطار العريش محملة بـ27 طنا من المساعدات لغزة

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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الاثنين، هبوط طائرة روسيا من طراز إليوشن بمطار العريش محملة بـ 27 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.



وذكر المكتب الإعلامي للوزارة وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- " أن الطائرة محملة ب 27 طنا من الشحنات الإنسانية لسكان قطاع غزة".



وأوضحت أن طائرة المساعدات جاءت بناء على أوامر من رئيس روسيا فلاديمير بوتين ووزير حالات الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف، وتشمل الشحنة مولدات الكهرباء والملابس ومواد التضميد والأغذية وأغذية الأطفال.



من جانبه، قال رئيس جمهورية داغستان سيرجي ميليكوف، إن "هذه هي أول شحنة إنسانية يتم إرسالها إلى سكان فلسطين من داغستان، حيث ساعد أصحاب الأعمال ورجال الدين وموظفو القطاع العام وغيرهم من سكان الجمهورية في تنظيم المساعدات لقطاع غزة المحاصر".



وأضاف "وفي المجمل، تم تجميع أكثر من 100 ألف طن من المساعدات الإنسانية في داغستان وسيتم إرسال الدفعة التالية في المستقبل القريب".



وقامت طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية بنقل 30 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة في 18 نوفمبر الجاري ضمت مراتب ووسائد ومنتجات النظافة الشخصية والأغذية وأغذية الأطفال، ليصل إجمالي المساعدات الإنسانية المقدمة من روسيا للقطاع 190 طناً.