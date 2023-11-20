ضبط 90 قطعة سلاح و210 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (210) قضية مخدرات، (90) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (56210) حكم قضائى متنوع.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش–4,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الهيروين) بحوزة 4 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية، وضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (6,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 7 كيلو جرام لمخدر البانجو –12 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية من مخدر الهيروين - 3 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 5 متهمين لهم معلومات جنائية.