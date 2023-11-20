ضبط 3 لصوص قتلوا سائقا لسرقة توك توك بالمنيا

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ ل مركز شرطة مطاى بمديرية أمن المنيا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (سائق مركبة "توك توك"- مقيم بدائرة المركز ) مُصاب بجروح قطعية متفرقة بالجسم، وبسؤاله قرر أنه حال إستقلاله لمركبة التوك توك "قيادته"– ملك والده"- بدون لوحات معدنية - بدائرة المركز ) استوقفه 3 أشخاص مجهولين بزعم توصيلهم لإحدى المناطق وقام أحدهم بتهديده بسلاح أبيض وقاموا بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى وإحداث إصابته والإستيلاء منه على مركبة "التوك توك" ولاذوا بالهرب.

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة وقيام المذكور بإفتعالها وذلك لإيهام والده حتى يتمكن من التصرف فـى المركبة بالبيع والإستفادة من ثمنها.

بإعادة مناقشة الـمُصاب أيد ما جاء بالتحريات، وأرشد عن مركبة "التوك توك" لدى صديقه (عامل - مقيم بدائرة المركز "حسن النية" ) لم يكن يعلم بالواقعة، وبإستدعاء الأخير حضر وأرشد عن المركبة.