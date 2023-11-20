ضبط 3 أطنان أعلاف حيوانية ورنجة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك بالمحلة

كان وكيل وزارة التموين قد شدد على تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمصانع والمحلات التجارية لإحكام الرقابة التموينية عليها.

وتشكلت حملة بدائرة مركز المحلة، برئاسة وكيل وزارة التموين، ضمت المهندس طارق عبد الرحمن شعيب، ة خالد ذكي المفتشين بادارة الرقابه التموينية بالمديرية.

وتم ضبط طن رنجه بدون بيانات يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك داخل مصنع رنجة، بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية المنظمة، وضبط 2 طن أعلاف حيوانية بدون بيانات ويشتبه في صلاحيتها للاستهلاك داخل مصنع أعلاف حيوانية، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.