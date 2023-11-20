اليوم السابع
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ضبط 3 أطنان أعلاف حيوانية ورنجة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك بالمحلة

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 06:55 م
ضبط 3 أطنان أعلاف حيوانية ورنجة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك بالمحلة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين
الغربية عادل ضرة

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تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط 2 طن أعلاف وطن رنجة يشتبه في عدم صلاحيتهم للاستهلاك الآدمي، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
كان وكيل وزارة التموين قد شدد على تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمصانع والمحلات التجارية لإحكام الرقابة التموينية عليها.

 

وتشكلت حملة بدائرة مركز المحلة، برئاسة وكيل وزارة التموين، ضمت المهندس طارق عبد الرحمن شعيب، ة خالد ذكي المفتشين بادارة الرقابه التموينية بالمديرية.

 
وتم ضبط طن رنجه بدون بيانات يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك داخل مصنع رنجة، بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية المنظمة، وضبط 2 طن أعلاف حيوانية بدون بيانات ويشتبه في صلاحيتها للاستهلاك داخل مصنع أعلاف حيوانية، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 







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