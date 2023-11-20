ضبط 1800 لتر سولار داخل محطة تموين سيارات قبل بيعها في الغربية

شنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة تموينية بمركز زفتى ضمت فى عضويتها أحمد ورد ومحمد صلاح المفتشين بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وأسفرت الحملة عن ضبط محل مبيدات زراعية لحيازته 408 عبوات مبيدات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام.

كما تم ضبط محطة تموين سيارات لقيامها بالتصرف فى عدد 1885 لتر سولار، كما قامت الحملة بتحرير 6 محاضر عدم إعلان لمحال مواد غذائية تحرر محاضر جنح بالمخالفات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.