اليوم السابع
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"صوتك مستقبلك" ندوات توعوية بالإسماعيلية عن أهمية المشاركة بالانتخابات

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 08:18 م
"صوتك مستقبلك" ندوات توعوية بالإسماعيلية عن أهمية المشاركة بالانتخابات جانب من الندوات
الإسماعيلية- صبرى غانم

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نظم فريق إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، بالتعاون والتنسيق مع مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة توعوية تحت شعار "صوتك مستقبلك انزل وشارك" بمديرية الزراعة بالمحافظة، عن أهمية المشاركة السياسية، وضرورة ممارسة حقهم الانتخابى فى الاستحقاق الرئاسى المقبل، باعتباره واجبًا وطنيًا وحق أصيل لكل مواطن مصرى، خاصة فى ظل التحديات التى تشهدها الدولة المصرية هذا إلى جانب ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية التى يجب اتباعها أثناء المشاركة الانتخابية؛ من أجل الوقاية من انتشار الأمراض التنفسية المُعدية وخاصة فى ظل التقلبات الجوية.

وفى السياق ذاته، تم تنظيم ندوة توعوية أخرى بمدرسة الشاطئ الإعدادية بنات بالإسماعيلية، من أجل توعية النشء والشباب بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

كما قام فريق عمل مبادرة "100 يوم صحة" بالكشف الطبى على عدد من المدرسين والطالبات؛ لفحص الأمراض السارية "الضغط والسكر والاعتلال الكُلوي".

 







الاسماعيلية

الانتخابات الرئاسية

محافظة الاسماعيلية

مركز النيل للاعلام

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