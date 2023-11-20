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شهيدان إثر قصف إسرائيلي على منزل فى بنى سهيلا بخان يونس

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 03:36 م
شهيدان إثر قصف إسرائيلي على منزل فى بنى سهيلا بخان يونس غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، بسقوط شهيدين إثر قصف إسرائيلي على منزل في بني سهيلا بخان يونس.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق لليوم الـ 45 على قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم؛ بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع وقطع للكهرباء والماء، ومنع لدخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الحيوية، ما يزيد تعقيد وخطورة الوضع الإنساني على حياة المدنيين.

 

 

 







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