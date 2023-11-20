وقال بلومنثال، في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية"، إن هذه النقطة مهمة للغاية، ويجب أن يكون هناك المزيد من الشفافية، حيث تحتاج كل من إسرائيل والولايات المتحدة إلى نشر المزيد من هذه المعلومات الاستخبارية.



وأرسلت منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة فريقا مشتركا إلى المستشفى، أمس السبت.



ودافع الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضًا عن تحرك إسرائيل للعمل داخل المستشفى.