سطوع الشمس فى سماء الإسماعيلية مع هبوب رياح باردة.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهدت محافظة الإسماعيلية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين هبوب رياح باردة مع استمرار سطوع الشمس فى سماء المحافظة.

وأعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية عدة تحذيرات وتوضيح لحالة الطقس اليوم الاثنين حيث أوضحت أن الإسماعيلية ستشهد حالة من عدم الاستقرار الجوى والتى يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة بنسبة حدوث 40% ونشاط رياح معتدلة 28 كم/س وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى محافظة الإسماعيلية العظمى 24° والصغرى 17° مئوية.

شهدت أمس الأحد مراكز ومدن وقرى محافظة الإسماعيلية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، كما شهدت مدينة القنطرة غرب سقوط أمطار متوسطة طوال اليوم.

ووجه اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية رؤساء الوحدات المحلية للمدن والمراكز والأحياء بمتابعة التنفيذ للإجراءات والاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار بنطاق المحافظة وذلك بناءً على تحذيرات الأرصاد الجوية بشأن تقلب موجات الطقس والمنخفض الجوى فى موسم الأمطار.

وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة رفع حالة الاستعداد لدرجة الطوارئ بكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة والتعامل الفورى مع أى مستجدات ووجه باستمرار المتابعة التى تقوم بها الوحدات المحلية لتطهير كافة مسارات صرف الأمطار والتأكد من جاهزية كافة معدات وسيارات الكسح وماكينات شفط المياه للتعامل الفورى مع أى طوارئ.

وكلف "بشارة" اللواء هنرى إبراهيم معاون المحافظ والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بمحافظة الإسماعيلية بالتنسيق الكامل والفورى مع شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحى وكافة رؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى لسرعة اتخاذ ما يلزم حيال سقوط الأمطار الغزيرة.

كما وجه بقيام مسئولى الكهرباء بالتأكد من جميع أعمدة الإنارة وسلامة التوصيلات الكهربائية والتأكد من عزلها حرصًا على سلامة الأرواح والممتلكات، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ خطة إعادة تمركز معدات شفط وكسح المياه للقطاعات الأكثر غزارة فى تراكمات مياه الأمطار، كما أكد على ضرورة تعاون كافة الجهات أثناء فترة سقوط الأمطار وذلك لضمان موسم شتاء آمن لمواطنى محافظة الإسماعيلية.

وحذرت محافظة الإسماعيلية المواطنين من الوقوف أسفل أعمدة الإنارة أو اللافتات الإعلانية والأشجار خلال الأمطار ونشاط الرياح، لعدم تعريض حياتهم للخطر، مناشدة بضرورة مراجعة صيانة السيارات قبل التحرك بها للسفر فى أى من المحافظات، ومراجعة بطاريات السيارة والتأكد من عمل ماسحات الزجاج والإنارة بشكل جيد.



استقرار الطقس فى الإسماعيلية