زوج يطالب بإسقاط حقوق زوجته: "سافرت بأولادي ونقلت مدارسهم دون إذني"

كتبت أسماء شلبى

"زوجتي استغلت ولايتها التعليمية على أطفالي ونقلت ملفاتهم إلى مدارس أخرى خارج المحافظة التي نقيم بها، بعد أن قررت العيش برفقة شقيقها ولاحقتني بدعوى طلاق، لأعيش طوال شهور في عذاب في محاولة لإقناعها بالعودة وحل الخلافات ولكنها واصلت التعنت لحرماني منهم".. كلمات جاءت على لسان زوج أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، أثناء محاولته إثبات نشوز زوجته، واتهمها بالخروج عن طاعته والتسبب بقطيعة بينه وأبنائه.

وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي تتقاضى مبالغ مالية شهريا تتجاوز الـ 20 ألف جنيه، وبالرغم من ذلك ترفض العودة لمسكن الزوجية، حاولت بكل الطرق عقد الصلح ولكنها تعنتت دون أي سبب يدعو لتركها المنزل، لتهجرني بعد زواج دام 12 عام".

وأكمل: "لاحقتني بـ 11 بلاغ، ودمرت حياتي، وجعلت حياتي جحيم، وعندما حررت بلاغ ضدها حرضت خارجين عن القانون لإيذائي، وتسببت لي بالضرر المادي والمعنوي بعد تعديهم على بالضرب المبرح".

ووأضاف الزوج بدعواه: "استولت على المنقولات واتهمتني بتبديدهم كذبا، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاتها ورغبتها في الانتقام مني، بسبب تحريض شقيقها لها على الإساءة لى وتشجيعه لها على إنهاء الزيجة، وإصرارهم على ابتزازي، لأعيش وأنا أخشي على حياتي من عنفهم، وقدمت مستندات رسمية تثبت الضرر المادي والمعنوي الذي وقع لى، بعد إلحاقهم إصابات بي".