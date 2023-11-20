رئيس مدينة نقادة بقنا يتفقد مصالح حكومية ويحيل عددًا من الأطباء للتحقيق

قنا صابر سعيد

أجرى خالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة بمحافظة قنا، جولة تفقدية لعدد من المصالح الحكومية في أول يوم عمل له في مركز نقادة، رافقه المهندس أحمد سلمي مدير إدارة المتابعة، ومدير إدارة العلاقات العامة بالوحدة المحلية.

استهل بهيج، جولته بتفقد مستشفى نقادة المركزي بطوخ للاطمئنان على سير العمل به، وتلاحظ أثناء الزيارة عدم وجود الكثير من الأطباء بالمستشفى، وأعطى تعليماته لمدير المتابعة بإتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الموضوع.

وواصل رئيس محلية نقادة، جولته، بتفقد مركز شباب كوم الضبع، والذي وجده مغلقًا بالأقفال، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونيه حيال هذا الموضوع، ثم تفقد أيضاً مركز شباب الخطارة، والذي وجده يعمل وبه العاملون متواجدون ويمارسون عملهم.

واختتم بهيج، جولته، بتفقد الوحده الصحية بكوم الضبع، والتي وجدها مغلقة بالأقفال، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ المتابعة اليومية على جميع المصالح الحكومية التابعة للوحدة المحلية حتى يكون العمل على أكمل وجه، وينال رضا المواطنين.