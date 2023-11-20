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رئيس جامعة حلوان يتفقد المطعم المركزى للاطمئنان على جودة الإفطار المقدم للطلاب

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 10:55 ص
رئيس جامعة حلوان يتفقد المطعم المركزى للاطمئنان على جودة الإفطار المقدم للطلاب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان
كتب ـ محمد صبحى

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تفقد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، المطعم المركزي بالجامعة صباح اليوم، للاطمئنان على جودة الإفطار المقدم للطلاب، ومستوى الوجبات والخدمات وأماكن التغذية.
 
وأكد الدكتور قنديل خلال الزيارة على حرص إدارة الجامعة الدائم على التواصل المستمر مع الطلاب والاستماع لآرائهم لمعرفة مدى رضائهم عن الوجبات والخدمة ومقترحاتهم فى تطوير الخدمات المقدمة.
 
وأشار رئيس جامعة حلوان، إلى أن راحة الطلاب ورضاهم من أولويات الجامعة، مضيفا أن إدارة الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بتقديم وجبات غذائية متوازنة وصحية للطلاب.
 
وأفاد الدكتور قنديل، أنه يحرص على تواجده الدائم وسط الطلاب والطالبات، للاطمئنان على مستوى الوجبات التي يتناولونها خلال أيام الأسبوع، وسؤال الطلاب على مدى جودة الطعام ونوعيته وكميته.
 
 






جامعة حلوان

السيد قنديل

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