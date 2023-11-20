دعم سيدات إسنا بقرى حياة كريمة بتنظيم ورش عمل لتعليمهن حرف الإكسسوار.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا.

وفى هذا الصدد نفذت إدارة تنمية الشباب بالتعاون مع أندية الفتاة والمرأة بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فعاليات دورة تدريبية حرفية في أعمال الإكسسوار بمركز شباب السلام، وذلك في ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ هذه الورش من أجل إستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة الفتيات والشباب لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في حياة أفضل، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.

وتم تنظيم فعاليات تلك الورشة لدعم سيدات إسنا، انطلاقاً من سعي الدولة المصرية والقيادة السياسية للتمكين الاقتصادي للمرأة، مما يساعد على دفع عجلة التنمية، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبده مدير إدارة تنمية الشباب، وحسن فؤاد مدير إدارة شباب إسنا، ونيفين عبد المسيح منسق أندية الفتاة والمرأة بالمديرية، وفريق عمل مركز شباب السلام.

كما ساهمت مديرية الشباب والرياضة في دعم سيدات الأقصر عبر تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية بشكل دوري بمختلف مراكز وقرى المحافظة، حيث يقول صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، إن إدارة المشروعات وتدريب الشباب بالمديرية قدمت دورات تدريبية حرفية، "علمني حرفة" في مجال صناعة الجلود بمركز شباب المريس بالطود، وذلك داخل مراكز شباب المحافظة المختلفة، وفي ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية المهارات الحرفية لدى الشباب وتعليمهم حرفة يدوية تساعدهم على الخروج لسوق العمل وإقامة ورش عمل تساهم في رفع وتنمية القدرات الإبداعية والابتكارية لدى الشباب.



دعم سيدات إسنا بقرى حياة كريمة بتنظيم ورش عمل لتعليمهم حرف صناعة الإكسسوار



فعاليات ورش تدريبية لدعم السيدات وتعليمهم الحرف اليدوية



ورشة حرفية بأعمال الإكسسوار بمركز شباب السلام بإسنا