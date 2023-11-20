خدعوك فقالوا.. حاجات هتحصلك لو حامل فى توائم

كتبت نهير عبد النبى

"لو بطنك كبيرة أو بتاكلى كتير تبقى حامل في توائم"، هي الخرافة التي يتم تداولها بين السيدات دائمًا عن الحمل في توائم، وهى من أبرز الخرافات المنتشرة فضلا عن باقى الخرافات والشائعات الأخرى، وحسب ما ذكره موقع whattoexpect فليست هناك علاقة بين حجم البطن وزيادة الوزن والحمل في توائم.

إليك العديد من الخرافات الأخرى وهى:

1: لو حامل في توائم هيكون عندك غثيان الصبح

والحقيقة أن الغثيان من أبرز علامات الحمل عمومًا وليس له علاقه بالحمل في توائم، فبعض السيدات قد يتعرضن للغثيان في أول 3 أشهر من الحمل والبعض الآخر قد لا يعانى من أعراض الغثيان.

2: لو حامل في توائم لازم تاكلى لتلت أشخاص

والحقيقة عندما تكونين حامل، فإنك لا تأكلين لشخصين أو ثلاثة، إذا كنت كذلك، فسوف تستهلك ما يقرب من 4000 سعرة حرارية في اليوم.

في الواقع، ليس من المفترض أن تزيد السعرات الحرارية التى تتناولينها حتى الثلث الثاني من الحمل، وحتى ذلك الحين تكون حوالي 300 إلى 350 سعرة حرارية فقط في اليوم، ويرتفع هذا الرقم إذا كنتِ حامل بتوأم عادةً 300 سعرة حرارية إضافية يوميًا لكل طفل ولكن بالتأكيد لا شيء يشبه ما إذا كنتِ تأكلين بالفعل لثلاثة أشخاص بالغين.

3: لو حامل في توائم وزنك هيزيد الضعف

والحقيقة تكتسب النساء الحوامل ما بين 25 إلى 35 كيلو إذا كان لديهن طفل واحد، ومن 37 إلى 54 كيلو إذا كنت حامل بطفلين وهو بالتأكيد ليس ضعف زيادة الوزن، في كلتا الحملتين، فإن زيادة الوزن أمر طبيعى إذا كنت حامل في طفل أو طفلتين.

4: لو حامل في توائم لازم تولدى قيصرى

العديد من النساء يلدن توائم عن طريق العملية القيصرية، إلا أنه لا تفعل ذلك كل إمرأة فمن الممكن أن تلد النساء طبيعى إذا كانت حامل في توائم ويعتمد ذلك على الحالة الصحية للأم والجنين.