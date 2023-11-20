حول منزله لورشة أسلحة.. اعترافات مثيرة لتاجر الأسلحة فى أسيوط

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم بترويج والاتجار في الأسلحة النارية بمحافظة أسيوط، عن تفاصيل الواقعة بالكامل بعد اعتراف المتهم.

واعترف المتهم أمام النيابة، أنه استأجر شقة سكنية في محافظة أسيوط، وقام بتحويلها إلى ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية، ومن ثم ترويجها وبيعها بمقابل مالي.

التحقيقات كشفت عن أن المتهم عُثر بحوزته على 4 بنادق آلية وبندقيتين خرطوش و3 طبنجات و15 فرد محلى وعدد من الطلقات النارية وأجزاء أسلحة مختلفة وأدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية، وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.