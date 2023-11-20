حبس تشكيل عصابى تخصص في سرقة رؤوس الماشية بالجيزة 4 أيام

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم ب سرقة 7 رؤوس ماشية من مزرعة بمنطقة كرداسة.

وطلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه.

إعترف المتهمين أمام جهات التحقيق المختصة بإرتكاب الجريمة، واضافوا في أقوالهم بقيامهم بتصريفهم المسروقات لدى عملائهم 4 أشخاص- لأحدهم معلومات جنائية تم ضبطهم.

وقرروا بعلمهم بكون الماشية من متحصلات واقعة سرقة، وأمكن ضبط 3 رؤوس ماشية ومبلغ مالى "من متحصلات الواقعة"- السيارة المستخدمة في الجريمة.

نجحت الأجهزة المعنية من ضبط 5 أشخاص– لـ 3 منهم معلومات جنائية لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة (عدد 7 رؤوس ماشية) من داخل مزرعة بمنطقة كرداسة، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة بالجيزة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.