تقرير لمساواة مناخية: انبعاثات الكربون لأغنى 1% أكثر من 66% الأفقر

كتبت رباب فتحى

كشف تقرير لمنظمة أوكسفام حول المساواة المناخية، أن أغنى 1% من البشر مسئولون عن انبعاثات كربونية أكثر من أفقر 66% من البشر، مما يسفر عن عواقب وخيمة على المجتمعات الضعيفة ويعرقل الجهود العالمية لمعالجة حالة الطوارئ المناخية.

وتُظهر الدراسة الأكثر شمولًا لعدم المساواة المناخية العالمية التى تم إجراؤها على الإطلاق، أن مجموعة النخبة هذه، المكونة من 77 مليون شخص بما فى ذلك المليارديرات والمليونيرات وأولئك الذين يتلقون أكثر من 140 ألف دولار أمريكى سنويًا، تمثل 16% من جميع انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى عام 2019. – ما يكفى للتسبب فى أكثر من مليون حالة وفاة زائدة بسبب الحرارة، بحسب التقرير.

وعلى مدى الأشهر الستة الماضية، عملت صحيفة "الجارديان" مع منظمة أوكسفام ومعهد ستوكهولم للبيئة وخبراء آخرين على أساس حصرى لإنتاج تحقيق خاص بعنوان "تقسيم الكربون الكبير". ويستكشف أسباب وعواقب عدم المساواة فى الكربون والتأثير غير المتناسب للأفراد فاحشى الثراء، الذين يطلق عليهم "النخبة الملوثة". وستكون العدالة المناخية على رأس جدول أعمال قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop28 المقرر انعقادها هذا الشهر فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويظهر تقرير أوكسفام أنه فى حين يميل أغنى 1% إلى العيش حياة محصنة ضد تغير المناخ، فإن انبعاثاتهم - 5.9 مليار طن من ثانى أكسيد الكربون فى عام 2019 - مسئولة عن معاناة هائلة.

وباستخدام صيغة "تكلفة الوفيات" - التى تستخدمها وكالة حماية البيئة الأمريكية، من بين جهات أخرى - والتى تبلغ 226 حالة وفاة زائدة فى جميع أنحاء العالم لكل مليون طن من الكربون، يقدر التقرير أن الانبعاثات من 1% وحدها ستكون كافية للتسبب فى ارتفاع درجات الحرارة وقتل حوالى 1.3 مليون شخص خلال العقود القادمة.

وخلال الفترة من 1990 إلى 2019، كانت الانبعاثات المتراكمة بنسبة 1% تعادل الإطاحة بمحاصيل العام الماضى من الذرة فى الاتحاد الأوروبى، والقمح الأمريكى، والأرز البنجلاديشى، وفول الصويا الصيني.