بنجلاديش تواجه أسوأ موجة تفش لحمى الضنك

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تواجه بنجلاديش أسوأ موجة تفش لحمى الضنك حيث بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض حتى الآن خلال هذا العام خمسة أضعاف عدد القتلى خلال العام الماضي بأكمله.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الاثنين أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن حمى الضنك أودت بحياة أكثر من 1300 شخص حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أنه تم تأكيد حدوث أكثر من 267 ألف إصابة.



وتكتظ مستشفيات العاصمة دكا بمرضى حمى الضنك، الذين ينتمي كثيرون منهم لمناطق ريفية والتي تفتقر إلى الرعاية الطبية الجيدة.



ويحذر العلماء من أن تغير المناخ يجعل حمى الضنك تهديدا أكبر بالنسبة لبنجلاديش ذات الكثافة السكانية العالية. ويقولون إن موسم الرياح الموسمية الذي يشهد حرارة أكثر دفئا مصحوبة بهطول غزير وغير منتظم للأمطار، ينشئ بيئة مواتية لتكاثر البعوض الذي يحمل حمى الضنك.



جدير بالذكر أن حمى الضنك مرض متوطن ينتقل عن طريق البعوض ويسبب الحمى الشديدة والصداع والغثيان والقيء وآلام العضلات، وفي الحالات الشديدة نزيفا يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.