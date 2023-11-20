بحوزتهما 5 كيلو جرام حشيش.. حبس تجار الكيف فى مدينة بدر

كتب أحمد حسني

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهمين بحوزتهما 5 كيلو جرام من مخدر الحشيش في مدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بعرض المضبوطات على المعمل الكيماوي لإعداد تقرير مفصل عنها.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن المتهمين عثر بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام، وهاتفين محمول، ومبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.