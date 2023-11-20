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"المرور" تحرر 1783 مخالفة تحدث في التليفون أثناء القيادة

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 01:07 م
"المرور" تحرر 1783 مخالفة تحدث في التليفون أثناء القيادة حملات مرور، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (65638) مخالفة مرورية متنوعة بينها (12829) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجحت الجهود في ضبط (566) مخالفة السير بدون تراخيص، و(1783) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و(15) مخالفة موقف عشوائى، و(7) مخالفات شروط التراخيص، و(114) مخالفة دراجة نارية .
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.






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