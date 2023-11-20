القومى للبحوث يستضيف اليوم "المؤتمر المصرى الدولى الرابع للميكروبيوم

كتب ـ محمد صبحى

أعلن المركز القومى للبحوث عن تنظيم واستضافة "مؤتمر المصرى الدولى الرابع للميكروبيوم والميكروبيوتا فى الصحة والمرض" والذى تنظمه إحدى المؤسسات لعلوم الميكروبيوم وتطبيقاتها، وذلك تحت رعاية الدكتور حسين درويش رئيس المركز القومى للبحوث، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، والدكتورة نهلة منصور رئيس المؤتمر والدكتور رامى كرم عزيز نائب رئيس المؤتمر.

وتنطلق فعاليات المؤتمر على مدار يومى 20 و21 نوفمبر بالقاعة الجديدة بالمركز القومى للبحوث وبمشاركة 200 فرد.

ويستهدف المؤتمر العلمى التعريف بعلوم الميكروبيوم وتطبيقاتها ويتناول المؤتمر كل ما هو حديث فى مجال الميكروبات الطبيعية وجيناتها والدورالذى تشكله فى حالة العائل سواء فى الصحة أو المرض، حيث أصبح هناك اهتمام متزايد على مستوى العالم بهذا المجال لما وجد من دور مباشر فى الشفاء من أمراض عديدة مثل السرطان والسمنة والقولون العصبى حتى المخ والحالة المزاجية للأنسان وضرورة توظيف الميكروبيوتا و جيناتها فى تعزيز الحالة الصحية و المناعية للأنسان والحيوان.

يستهدف المؤتمر تجميع القطاعات الأكاديمية والصناعية لتسليط الضوء على أهمية دور الأحياء المجهرية المتعايشة مع الأنسان أو الحيوان عن طريق لفت الانتباه ورفع الوعي حول هذا المجال المتعدد التخصصات ، وكيفية الحفاظ على الميكروبيوتا الطبيعية و تنميتها المستدامة.

ويشارك فى هذا المؤتمر لفيف من العلماء المصريين و نظ رائهم من العديد من الدول الرائدة فى بحوث الميكروبيوتا والميكروبيوم فى كل من المجالات الصيدلية والطبية و البيطرية والتغذية، وذلك لتبادل الخبرات والتعريف بأحدث الأبحاث والتقنيات وإتاحة الفرص للتعاون بينهم فى هذا المجال.

المحاور الرئيسية :

• الميكروبيوم البشرى

• أختلال الميكروبيوم و علاقته بالأمراض

• الميكروبيوم و محور المخ

• الميكروبات المفيدة ك أدوية الجيل التالي

• البكتيريا المعدلة وراثيا للأغراض العلاجية

• البروبيوتيك كحامل للفاكسينات

• الميكروبيوم من المختبر إلى التطبيق العلاجى

• البروبيوتيك بكتيريا

• ميكروبيوم التربة و النبات

• ميكروبيوم الحيوان و الثروة الأقتصادية

يشارك فى المؤتمر كمحاضرين عدد من العلماء المصريين ونظرائهم من الخارج من دول مختلفة :(إسبانيا- ألمانيا- فرنسا- أيطاليا- أمريكا- قطر)، حضور عدد 3 محاضرين أجانب عبر زووم 6 وذلك لعدم وجود ميزانية تتحمل نفقاتهم. وينتمى المحاضرون للمركز وعدد من الجامعات والمؤسسات البحثية.