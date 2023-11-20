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القاهرة الإخبارية: اعتراض عدة مسيرات اخترقت الحدود مع لبنان

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 05:16 م
القاهرة الإخبارية: اعتراض عدة مسيرات اخترقت الحدود مع لبنان الحرب على غزة
إبراهيم حسان

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها قبل قليل، نقلا عن إعلام إسرائيلي، باعتراض عدة مسيرات اخترقت الحدود مع لبنان.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق لليوم الـ 45 على قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم؛ بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع وقطع للكهرباء والماء، ومنع لدخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الحيوية، ما يزيد تعقيد وخطورة الوضع الإنساني على حياة المدنيين.







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