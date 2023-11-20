القافلة الطبية المجانية تستقبل 280 مواطنا بأولى أيامها في فايد بالإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم -السيد فلاح

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، القافلة الطبية المجانية بمركز شباب المنياوي، والتي تستهدف أهالي مركز ومدينة فايد، وقامت القافلة الطبية بالكشف على 280 مواطنًا في أولى أيامها، وبدأت اليوم الاثنين ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبه أشار الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية تضمنت 9 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال، الباطنة، المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، الجراحة، وعيادة للأسنان، الأشعة، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وأشارت مديرة القوافل بمديرية الصحة إلى أنه تم استقبال 70 مواطن بعيادة الباطنة 24 مواطن بالجراحة أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 29 سيدة، بالإضافة إلى استقبال 64حالة بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 27 حالة، بالإضافة إلى استقبال 19 سيدة بعيادة النساء أما عيادة الأسنان استقبلت 9 حالات، تم استقبال 38 حالة بعيادة الجلدية.

على أن تستمر القافلة الطبية في مركز شباب المنياوي التابعة لمركز ومدينة فايد ضمن مبادرة "حياة كريمة" في استقبال المواطنين حتى غدًا الثلاثاء وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.