القابضة للكهرباء تشكل لجان طارئة للتفتيش على شركات التوزيع بسبب سرقات التيار

كتبت رحمة رمضان

شكلت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى لجان طارئة للتفتيش على شركات توزيع الكهرباء الـ9 على المستوى الجمهورية و خاصة شركة جنوب القاهرة، بعد وصول نسبة الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائى بها ما يقرب من 40% من إجمالي الطاقة المباعة بالشركة.

وأوضح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن ارتفاع نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء شهد خلال الأيام الفترة الماضية تزايد في بعض شركات توزيع الكهرباء وعلى رأسها شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن لجان التفتيش التي شكلتها الشركة القابضة لكهرباء ستتولى التفتيش على انتظام عمليات الشحن لمستخدمى العدادات مسبوق الدفع والمرور على العدادات الكودية التي تم تركيبها للمخالفين للتاكد من عدم وجود تلاعب بها.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم التركيز على الشركات التي شهدت تزايد في نسبة الفقد خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن عدم وجود قاعدة بيانات لعدد كبير من العدادات التي يتم تركيبها و بالأخص في محيط بعض المناطق التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء مثل إمبابة والهرم والصف وأطفيح.