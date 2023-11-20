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الرئيس السيسى يصدق على إصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 12:15 م
الرئيس السيسى يصدق على إصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم ١٧٨ لسنة ٢٠٢٣ بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
 
ويهدف القانون- الذي نشر في الجريدة الرسمية- إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992، حيث ستعمل الوكالة على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.






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