الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة موسكو

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة أوكرانية لشن هجوم على أهداف في الأراضي الروسية باستخدام طائرة مسيرة، أسقطتها الدفاعات الجوية فوق أراضي مقاطعة موسكو، وفق "سبوتينك"

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أنه "في 19 نوفمبر عند نحو الساعة 23:20 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في موسكو ومقاطعة موسكو. اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الطائرة المسيرة فوق أراضي مقاطعة موسكو".

وكانت الدفاعات الجوية الروسية قد اعترضت ظهيرة يوم الأحد طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة موسكو أيضًا.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في الساعة 01:00 بتوقيت موسكو أُحبطت محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، وقامت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة بتدمير طائرة مسيرة فوق أراضي منطقة بوغورودسكي في مقاطعة موسكو".

وتستهدف القوات الأوكرانية، المناطق المدنية في روسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.