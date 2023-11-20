اليوم السابع
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الخارجية الأردنية: إجلاء 229 مواطنًا من غزة عبر معبر رفح

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 05:11 م
الخارجية الأردنية: إجلاء 229 مواطنًا من غزة عبر معبر رفح وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى
أ ش أ

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أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير د.سفيان القضاة استمرار الوزارة ومن خلال مديرية العمليات، وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة، في متابعة أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتأمين إجلائهم إلى المملكة في أسرع وقت ممكن.


وأوضح السفير القضاة بأن فريق السفارة الأردنية في القاهرة، والمتواجد حالياً في الجانب المصري من معبر رفح، يعمل على إجلاء ٢٢٩ مواطناً أردنياً من المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على قوائم الوزارة والذين سمح لهم بالمغادرة اليوم الاثنين من خلال معبر رفح إلى مصر، ويقوم الفريق باستقبالهم وتقديم ما يلزمهم وتوفير المساعدة الطبية المطلوبة، والعمل على تأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.


وقال السفير القضاة، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية بأن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، والمسجلين على قوائم الوزارة بلغ ٧٤١ شخصاً حتى اليوم.


وجدد السفير القضاة تأكيده على استمرار المملكة في إجلاء رعاياها من قطاع غزة، ودعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة.







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