"التفتيش الصيدلي" تكثف جولاتها بالمرور على 428 منشأة صحية خلال شهر بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

أشاد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بإنجازات إدارة الصيادلة تحت إشراف الدكتورة ايمان عبد الله، مدير الإدارة العامة للصيدلة، لاسيما فى تكثيف المرور والتفتيش الدوائى.

وكشفت الدكتورة رشا نور الدين، مدير إدارة التفتيش الصيدلي الحكومي، أن الإدارة قامت خلال شهر أكتوبر بالمرور المفاجئ على 428 من المنشآت الصحية والتي تشمل 30 من المستشفيات الحكومية ونحو 339 من المراكز الطبية والوحدات الصحية إلى جانب عدد 24 مكتب صحة و 10 من مراكز رعاية الطفل وعدد 22 مؤسسة حكومية برفقة الجهات الرقابية.

وأضافت أنه تم تدريب عدد 100 من الصيادلة على B-SAC ( COHORT- 7 AMS CAPA) مع منظمة الصحة العالمية علاوة على 35 صيدلى على ترشيد استهلاك المضادات الحيويه ASP .

كما نظمت الإدارة مسابقة لاختيار مفتشي الصيدلية الاكلينيكية بالإدارة العامة للصيدلة تحت إشراف لجنة من الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة.