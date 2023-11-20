"الانتخابات الرئاسية المقبلة تحدى جديد للمصريين" ندوة بإعلام الزقازيق

الشرقية فتحية الديب

أكد الدكتور أحمد سليمان وكيل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر صقر، أن الانتخابات الرئاسية المرتقبة تأتى فى ظل مرحلة دقيقة تمر بها الدولة المصرية وتحديات ضخمة في ظل أزمة اقتصادية عالمية عانت منها معظم دول العالم.

وقال سليمان خلال الندوة التثقيفية التى عقدها مجمع إعلام الزقازيق التابع للهيئة العامة للاستعلامات، إنه يتوجب على كل مواطن القيام بواجبه الوطني في التصويت في الانتخابات أيا كان المرشح الذي ترغب فى التصويت له.

أضاف سليمان أن التصويت في الانتخابات تكمن في أهمية شعور الناخب بمدى تأثير صوته الانتخابى في العملية الانتخابية، وقلب الموازين السياسية.

من جانبه أكد الإعلامي دسوقى عبدالله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا، أن المشاركه في الانتخابات تعد واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريا يتطلب مشاركه الجميع.

واضاف أن الحملة الإعلامية للانتخابات الرئاسية بقطاع الإعلام الداخلى بقيادة الدكتور أحمد يحيى أوشكت على الانتهاء، بعد أن تم عقد ما يقرب من 1000 فعالية على مستوى مختلف محافظات الجمهورية.