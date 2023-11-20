افتتاح ورشة عمل بعنوان "تعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة" فى أسوان

كتب محمود طه حسين

أعلن الجهاز التنفيذى لمحو الأمية وتعليم الكبار عقد ورشة العمل الثالثة بعنوان تعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة (من تعلم الأبجدية إلى تعزيز الوعي والتمكين اليوم الأحد بمحافظة أسوان ، برئاسة الدكتور محمد ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور حجازي إدريس، مستشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة، وبحضور الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان ،و منظمات المجتع المدني بالمحافظة، والجهات الشريكة .

ووجه الدكتور محمد ناصف الشكر للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بإقامة ورش العمل التي تجوب المحافظات، موضحا أن المصريين قادرون على صناعة الفارق في قضاياهم الاجتماعية، ومصر تبنى من جديد بمبادرة وطنية يدعمها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مؤكدا على أنه حتى يمكن نجاح المبادرة نحتاج مشاركة شتى الآراء من كافة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والحكومي.

وأكد "ناصف" أن هذه المبادرة الوطنية التي ندشنها من خلال مجموعة من اللقاءات التي تجوب المحافظات المختلفة للمزيد من الشراكة والتعاون، فالجهود الحكومية مهما أوتيت من قوة لا يمكن أن تصفق منفردة، فلابد من الشراكه المجتمعية، وأن تعليم الكبار لا يتوقف على محو الأمية فقط، إنما نقطة البدء وليست نهاية الطريق، وأكد أن المعركة معركة وعي تنموي، فالتنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لا يكتب لها النجاح في وجود الأمية، فالأمية تبتلع التنمية، فلابد من القضاء على الأمية؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشدد على أن ما تحقق في السنوات القليلة الماضية يشهد له القاصي والداني من بنية تحتية، كباري و مطارات و طرق و موانئ وبنية.تكنولوجية، فمصر تبنى من جديد،وهذا ما لمسناه في المبادرة الرئاسية، مبادرة حياة كريمة، التي تهتم ببناء الإنسان فالقادم أفضل ومعًا نستطيع.

من جانبه، أكد الدكتور حجازى إدريس، مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للتعلم مدى الحياة، أن الهدف من فاعليات الحوار المجتمعى ،تعزيز الوعى لدى المواطنين وبناء القناعات بأهمية قضية الأمية، وحشد جهود المهتمين، لإطلاق المبادرة الوطنية التى تستهدف خفض نسبة الأمية إلى 5% بحلول عام 2030.