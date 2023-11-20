استمرار تطبيق مبادرة المنافذ المتحركة لبيع السلع بأسعار مخفضة في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

واصلت الأجهزة التنفيذية، اليوم الأثنين، تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين واستمرار تواجد منافذ السيارات المتحركة التي أقامتها محافظة بورسعيد والجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة أمام دواوين عموم الأحياء ومدينة بورفؤاد.

جاء ذلك تتفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، للتيسير على المواطنين وفتح منافذ متعددة، لاقتناء السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، لبيع عدد من السلع الغذائية لتلبي احتياجات المواطنين.

ويأتى ذلك في إطار جهود المحافظة لعرض سلعتي الأرز وزيت الطعام بأسعار مخفضة في منافذ البيع المتحركة ليكون سعر كيلو الأرز بـ 21 جنيها وسعر زجاجة الزيت كيلو بـ 45 جنيها بالمنافذ المتحركة بكافة الأحياء.