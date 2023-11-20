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إعلام لبنانى: مسيّرتان إسرائيليتان استهدفتا منازل مأهولة فى بلدة الخيام

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 05:22 م
إعلام لبنانى: مسيّرتان إسرائيليتان استهدفتا منازل مأهولة فى بلدة الخيام القوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن وسائل إعلام لبنانية قال إن مسيّرتان إسرائيليتان استهدفتا منازل مأهولة في بلدة الخيام جنوبي لبنان دون وقوع إصابات.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلى عدوانه المكثف وغير المسبوق لليوم الـ 45 على قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم؛ بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع وقطع للكهرباء والماء، ومنع لدخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الحيوية، ما يزيد تعقيد وخطورة الوضع الإنسانى على حياة المدنيين.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.

 

 







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