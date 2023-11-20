اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إطلاق نار على مكتب النائب الثانى لرئيس مجلس النواب العراقى فى كركوك

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 11:10 ص
إطلاق نار على مكتب النائب الثانى لرئيس مجلس النواب العراقى فى كركوك الشرطة العراقية - أرشيفية
وكالات

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تعرض مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، في محافظة كركوك، الاثنين، إلى إطلاق نار من قبل مجهولين.

وبحسب موقع الشرق الأخبارى، قال شاخوان في بيان، الاثنين، إن مجهولين كانوا على متن سيارة، أطلقوا النار على المكتب قبل أن يلوذوا بالفرار بعدما واجهوا مقاومة من قبل الحراس.

وطالب نائب رئيس مجلس النواب العراقي، الجهات الأمنية، بإجراء تحقيق عاجل للكشف عن الجناة وملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة، معرباً في الوقت ذاته عن قلقه الشديد لتكرار الاعتداءات على مكتبه داخل المدينة.

 







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اطلاق نار




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