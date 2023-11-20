اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إسرائيل تشدد إجراءاتها العسكرية على مدينة سلفيت وتقتحم شمال طولكرم

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 07:00 ص
إسرائيل تشدد إجراءاتها العسكرية على مدينة سلفيت وتقتحم شمال طولكرم قوات الاحتلال- أرشيفية
وكالات

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شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إجراءاتها العسكرية غرب مدينة سلفيت.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن جيش الاحتلال نصب حاجزا عسكريا على المدخل الرئيسي لبلدة الزاوية -منطقة الجسر- غرب سلفيت، ويقوم بتفتيش المركبات والتدقيق في هويات المواطنين.

وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية على المدخل الرئيسي لبلدة قراوة بني حسان غرب المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، بلدة قفين شمال طولكرم.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وجابت شوارعها وأحيائها، واندلعت مواجهات في المكان أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام بكثافة، دون أن يبلغ عن اصابات.

 







إسرائيل

مدينة سلفيت

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غزة

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