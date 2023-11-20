إزالة 27 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة

شنت الأجهزة التنفيذية بالبحيرة، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة قرى المحافظة، وأسفرت تلك الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بنطاق مراكز محافظة البحيرة عن إزالة 27 حالة تعدٍ مخالف للقانون على مساحة 5237 مترا.

وتأتى هذه الحملات الرقابية، فى إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات ومنع أى تعدى جديد نهائيا وإزالته فورا فى المهد.

كما تأتى هذه الحملات، وفقا للتعاون بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتى قد تصل عقوبتها إلى الحبس.