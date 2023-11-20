أخبار البورصة اليوم الإثنين 20-11-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 20-11-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 1.666 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 16 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: مصر للفنادق، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، والتوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وجولدن تكس للأصواف، وأم بي للهندسة، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وجلاكسو سميثكلاين، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، ومطاحن وسط وغرب الدلتا، والعامة للصوامع والتخزين.

البورصة تخسر 13 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 1.666 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.046 مليار ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 119.9 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.38% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.12%، والعرب على 9.5%، واستحوذت المؤسسات على 27.42% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.57%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 293.9 مليون جنيه، 99.2 مليون جنيه، 17.1 مليون جنيه، 23.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 103.7 مليون جنيه، 330.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 24760 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 29814 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 10542 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 4856 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 7155 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 5766 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1473 نقطة.

وصعدت أسهم 49 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 118 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

صفقة النيل

وأعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل لعدد 101.3 ألف سهم بقيمة 5.5 مليون جنيه.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي النعيم القابضة للاستثمارات، وديجيتايز للاستثمار والتقنية عدد 100 ألف سهم، 465.4 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات دلتا للإنشاء والتعمير، وابن سينا فارما، والدولية للأسمدة والكيماويات، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 1.3 مليون سهم، 500 ألف سهم، 23019 سهم، 16 سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 7 آلاف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 456.3 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، ودايس للملابس الجاهزة، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية-شركة مساهمة مصرية عدد 40 ألف سهم، 324 ألف سهم، 35 ألف سهم، 1000 سهم، 580.8 ألف سهم، 50 مليون سهم، 92.1 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركات دلتا للإنشاء والتعمير، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 1.348 مليون سهم، 764.7 ألف سهم، 10300 سهم، 4250 سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العبوات الطبية، ومصر للفنادق، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، ودايس للملابس الجاهزة عدد 200 ألف سهم، 14655 سهم، 1498 سهم، 494.5 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركة الدلتا للإنشاء والتعمير، شراء المساهم علي مصطفى محمد علبة، عدد 1.348 مليون سهم بسعر 18.30 جنيه بقيمة إجمالية 24.7 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 52.54% إلى 58.37%، ونفذت الصفقة من خلال شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية.

فيما باع كل من سارة علي مصطفى محمد علبة، وعاليا علي مصطفى محمد علبة، عدد 699 ألف سهم بسعر 18.30 جنيه بقيمة إجمالية 12.8 مليون جنيه.

أعلن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، شراء المساهم المصرف العربي الدولي عدد 92.1 ألف سهم بسعر 4 دولارات بقيمة إجمالية 368.2 ألف دولار ليرتفع نسبة المساهم من 50.43% إلى 51.02%، ونفذت الصفقة من خلال شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة، بيع المساهم أحمد طارق خليل علي عدد 101.7 مليون سهم بسعر 0.8 جنيه بقيمة إجمالية 81.3 مليون جنيه ليتخارج من حصته البالغة 5%.

الجوهرة

أعلنت شركة العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، عن تحقيق الشركة صافي مبيعات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة نمو 136%، وبلغ صافي الربح 188.2 مليون جنيه بنسبة نمو 137%.