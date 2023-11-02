100 يوم صحة.. الصحة تهدى القوافل الطبية بالشرقية شهادة تقدير لتميزها

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ان القوافل الطبية المنفذة بالمحافظة ضمن مبادرة 100 يوم صحة ،تصدرت محافظات الجمهورية خلال الثلاثة أشهر الماضية، فى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وايضا خلال شهر أكتوبر، بعد حصول 19183مواطن الخدمة بالمحافظة.

وأعرب وكيل الوزارة، عن شكره لفريق العمل بإدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، من الأطباء والصيادلة والتمريض والفنيين والإداريين والسائقين والعمال، وعلى رأسهم الدكتور أحمد عبدالحكيم مدير الإدارة، على جهودهم المخلصة المبذولة، في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

والجدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان قطاع الرعاية العلاجية إدارة القوافل العلاجية قامت بإرسال شهادة تقدير لفريق عمل القوافل العلاجية بمحافظة الشرقية تقديراً لجهودهم كأفضل محافظة على مستوى الجمهورية خلال تلك الفترة السابقة، من حيث تقديم الخدمة للمواطنين وتوقيع الكشف الطبي لهم في التخصصات الطبية المختلفة، والبالغ عددها 13 تخصص وهم "الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، النساء والتوليد، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، الرمد، العظام، الأسنان، الجلدية، الروماتيزم، المسالك البولية"، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات الأشعة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم لهم مجاناً، بجانب تحويل الحالات المرضية التي تحتاج إلى عمليات جراحية أو عمل قرارات علاج على نفقة الدولة للمستشفيات التابعة للمديرية.

كما أكد الدكتور هشام مسعود على الفرق الطبية بالقوافل الطبية ببذل المزيد من الجهد، لوصول الخدمات الطبية لجميع المواطنين بمحافظة الشرقية ضمن منظومة القوافل والتى تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، خاصة في المناطق النائية وذات الطبيعة الخاصة بمحافظة الشرقية.