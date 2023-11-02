وكيل أوقاف الإسكندرية يلتقى خطباء المكافأة بالإدارات الفرعية لبحث خطة العمل

الإسكندرية أسماء على بدر

التقى الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، خطباء المكافأة بالإدارات الفرعية بالمركز الثقافي بمحرم بك بحضور الشيخ وسام علي كاسب مدير عام المتابعة، إيهاب البهي مدير المركز الثقافي، نبيل حسانين مسئول التدريب بالمديرية.

وأشاد وكيل أوقاف الإسكندرية، بالدور الكبير الذي يقوم به خطباء المكافأة في نشر الوعي وصحيح الدين قائلا" أنهم على ثغر عظيم من ثغور هذا الدين وهذا البلد لابد وأن يحافظوا عليه وان يكونوا على قدر المسئولية التي أنيطت بهم، مؤكدًا على أهمية دور خطباء المكافأة، وأنهم لايقلون فى دورهم ومهامهم عن دور الإمام، وعليهم ان يدركوا أهمية المرحلة التى تمر بها المنطقة والعالم أجمع وأن علينا جميعا أن نحافظ على هذا الوطن كل منا فى عمله وبدوره.

وشدد على وجود أية مخالفة للتعليمات او التقصير والإهمال، لأن العقاب سيكون موجعاً وقاسياً يتناسب مع أهمية الدور والمرحلة، التى نمر بها.