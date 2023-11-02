اليوم السابع
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الخميس، 02 نوفمبر 2023 08:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير خارجية النمسا يؤكد ضرورة توسعة الاتحاد الأوروبى شرقًا وجنوبًا

الخميس، 02 نوفمبر 2023 08:14 م
وزير خارجية النمسا يؤكد ضرورة توسعة الاتحاد الأوروبى شرقًا وجنوبًا الكسندر شالينبرج
أ ش أ

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أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، اليوم/الخميس/، أن من مصلحة أوروبا الاستراتيجية أن تضم جيرانها فى الشرق والجنوب الشرقى وأن تدمجهم خطوة بخطوة فى الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية - فى تصريحات على هامش مشاركته فى المؤتمر الأوروبى ببرلين - إن المؤتمر ناقش باستفاضة توسيع الاتحاد الأوروبى وأيضًا الوضع الجيوسياسى الحالى خاصة فى الشرق الأوسط.


وأوضح أنه فى إطار المؤتمر التقى وزراء خارجية الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى مع وزراء خارجية الدول العشر المشاركة فى عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.


وأضاف شالينبرج أنه على خلفية التحديات الحالية التى تواجه السياسة الخارجية والأمنية، فإن توسيع الاتحاد الأوروبى يشكل الأداة الأكثر فعالية فى مواجهة التطورات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن التكامل التدريجى هو أفضل أداة لتوسيع الاتحاد الأوروبى وكل ما يتطلبه الأمر هو الإرادة السياسية

 







النمسا

الاتحاد الأوروبى

ألكسندر شالينبرج

أوروبا




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