وزير الشباب والرياضة يتابع إعدادات وتجهيزات 50 سريرا بنادى اتحاد شمال سيناء لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين

رامي ناجي - ياسمين يحيى

يتابع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، اعدادات وتجهيزات 50 سرير بنادى اتحاد شمال سيناء لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين.

وأشار الوزير أن الشباب والرياضة تعمل تنسيقًا مع وزارة الصحة المصرية والمحافظة، لاستقبال أشقائنا الفلسطينيين وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

ووجه الدكتور أشرف، بضرورة متابعة التجهيزات الخاصة بالأسرة بنادي اتحاد شمال سيناء، استعداداً لاستقبال المرضى من الفلسطينيين.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي تأكيداً على أهمية التضامن والوحدة فى مثل هذه الظروف الصعبة، وتأكيداً على التزام وحرص الدولة المصرية بتقديم كل الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق، وتعبيراً عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، أملةً في عودة الأوضاع إلي طبيعتها قريباً.