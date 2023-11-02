وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن كاميكاوا تعتزم إجراء محادثات مع وزيري خارجية إسرائيل وفلسطين غدا الجمعة ، كما ستتوجه إلى الأردن قبيل عودتها إلى اليابان يوم الأحد المقبل.

وقالت كاميكاوا - في تصريحات للصحفيين بمقر وزارة الخارجية قبيل مغادرتها البلاد - إنها تعتزم مناقشة الوضع الإنساني الخطير للغاية في قطاع غزة والإعراب بشكل مباشر عن عزم بلادها تقديم المساعدات للفلسطينيين .. مشيرة إلى أن اليابان ستواصل الجهود الدبلوماسية من أجل تهدئة الوضع.

وحول الغارة العسكرية الإسرائيلية على مخيم "جباليا" في غزة.. أعربت كاميكاوا عن حزنها العميق إزاء سقوط ضحايا أبرياء بينهم أطفال ونساء وكبار السن.. مشيرة إلى أن اليابان أكدت لإسرائيل أهمية حماية المدنيين وطالبتها باتخاذ إجراءات وفقا للقانون الدولي.