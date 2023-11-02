وزيرة التخطيط: مشروع تطوير أرض مجمع القرية الكونية ينقسم لمرحلتين

كتبت هند مختار

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مشروع تطوير أرض مجمع القرية الكونية ينقسم لمرحلتين ، المرحلة الأولى تتضمن انشاء 5 مدارس وجارى الانتهاء من مخطط المرحلة الثانية ويبلغ عدد الطلاب حاليا 1000 طالب.

جاءت تصريحات وزيرة التخطيط على هامش افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تشغيل مجمع المدارس بالقرية الكونية، بمدينة 6 أكتوبر.

ومن جانبه، قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم ان رؤية الوزارة الاستثمارية ترتكز على 3 محاور أساسية اولها احترام ملكية الدولة وتأكيد، وتأصيل مبدا الشفافية.

وتابع أن وزارة التعليم الفنى مؤمنة بأهمية مشاركة القطاع الخاص ، موضحا إنه جارى تنفيذ 100 مدرسة تكنولوجية، وأن الوزارة تقوم بتشجيع مدارس.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا لميكنة إجراءات ترخيص المدارس للتسهيل على المستثمرين ، وتشجيع الصناديق الاستثمارية فى التعليم