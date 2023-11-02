هيئة التأمينات تعلن عن شراء 1695 فدانا بالقاهرة الجديدة بقيمة 15 مليار جنيه

كتب مدحت وهبة

وقّع اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعىُ ، والدكتور سامح السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عقد شراء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لقطعة أرض مساحتها 1695 فدان بمدينة القاهرة الجديدة والواقعة على طريق السويس ، و الإنتهاء من إجراءات الشهر العقاري بحضورالدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى، بقيمة إجمالية تُقدر بـ 15 مليار جنيه.

وأشار عوض إلى أن الأرض تعتبر باكورة الإستثمار العقاري للهيئة تقع في أرقى المناطق على طريق السويس بين منطقتىّ الرحاب و مدينتي، ويجري الآن إعداد مخطط لتقسيم الطرق الخاصة بها وتطويرها ، وذلك وفق نظم وآليات دقيقة ومحددة لافتا الى أن أموال التأمينات يتم إستثمارها على النحو الأمثل من خلال مجلس أمناء صندوق الإستثمار التابع للهيئة ، والذي يضم كبار الخبراء والمتخصصين في كافة مجالات الإستثمار ، ومنها الإستثمار العقاري لإدارة استثمار أموال الهيئة بطريقة آمنة لتحقيق أكبر عوائد ممكنة تعود بالنفع على أصحاب المعاشات والمستفيدين.