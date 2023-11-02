نخبة من الأطباء السعوديين المبدعين فى مؤتمر "شرم ديرما" أحد أكبر وأهم مؤتمرات الجلدية والتجميل بالشرق الأوسط

كتب فاطمة محفوظ

يعد مؤتمر «Sharm Derma» بمثابة نقطة لانطلاق للعديد من المبادرات التي يخطط لها، وهدفه هو رفع الوعى بأمراض الجلدية واتخاذ خطوات جادة نحو تطوير رعاية المرضى من جوانب عدة، "شرم ديرما" يحضره أكبر خبراء التجميل في العالم.







التقى تليفزيون "اليوم السابع" بنخبة من الأطباء المتميزين في مجال الجلدية والتجميل، من المملكة العربية السعودية، وهم مشاركين في مؤتمر "شرم ديرما".



قال احمد العيسى، دكتور امراض جلدية:" ان مؤتمر "شرم ديرما" من اكبر المؤتمرات في الوطن العربي، وانه يتميز بانه يقام في مصر، ولان مصر بلد محبوبة، يأتي اليها كثير من المتحدثين من أمريكا أوروبا، وأيضا يتميز المؤتمر بان يأتي بالأشياء الحديثة من مصدرها، مؤتمر شرم يحوى مجموعة من الأطباء من أوروبا وامريكا، ومن المتميز أيضا ان الدول العربية أصبحت تساهم في الأبحاث العلمية بشكل جيد، وبحضور للأطباء العرب، وابحاث عربية أصبحت تضاهى بعض المؤتمرات الاوربية والأمريكية".

ويوضح د أحمد:" أن اهتمامه الأكبر بالليزر والبهاق، العالم الان في ثورة علمية، في العلاجات البيولوجية، ومثبتات جاك غيرت الطب تماما، مرضي الثعلبة اصبح لهم علاج الان، وكذلك الصدفية، والاكزيما، هناك جزء من الدول العربية ليهم الفضل في البحث العلمي، لان ما يصلح للغرب لا يصلح لنا، من حيث الجنات واللون".



قالت د. سلمى البرقاوي، استاذ مساعد جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه واستشارية امراض جلدية وليزر وتجميل من المملكة العربية السعودية الرياض،:" تشرفت بهذه الدعوة الكريمة من المؤتمر الذى اصبح علم من اعلام المؤتمرات العالمية، والتي بها احدث العلاجات الخاصة بأمراض الجلدية والتجميل".



وأكدت د. سلمى :" ان هناك تأثير من البكتريا النافعة في الأمعاء على البشرة وحب الشباب، وإن المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، هذه المقولة في محلها.



د. محمد الخويلد،‎استشاري جلدية وتجميل ‎نائب رئيس مؤتمر الطب التجميلي (سام) من المملكة العربية السعودية، قال:" مؤتمر "شرم ديرما" يهتم بكل ما يخص الجلدية والتجميل، تحدثنا في المؤتمر عن استخدامات البوتكس، مثل استخدامه في فرط التعرق في الايدين، واستخدام البوتكس في الصداع النصفي، والم الفكين، الاستخدامات الغير معروفة عن البوتكس".



وأضاف قائلا:" مستوى المؤتمرات في الدول العربية ، أصبحت تضاهى مستوى المؤتمرات في الغرب، من ناحية المحتوى العلمي، والتنظيم، وجودة البرنامج العلمي، وهذا تقدم واضح في العلم".

د. عزام الخليفة، أستاذ مساعد في جامعة القصيم بالسعودية، قال:" قدمت في المؤتمر محاضرة عن الأظافر، تحديدا صدفيه الأظافر، وفطريات الأظافر ، تحدثت في هذه المحاضرة عن طرق العلاج وطرق التشخيص، وكيف يتم تجنب الأخطاء التي تحدث في تشخيص المرض".



د. عبد الهادي الجعفري، استشاري امراض جلدية، حاصل على البورد الكندي، شهادة البورد الأمريكي، في تحسس الجلد ،قال:" تشرفت بالمشاركة في مؤتمر "شرم ديرما" وهذه اول مشاركة لي، تحدثت في المحاضرة عن محفزات الكولاجين، لتحسين نوعية البشرة، ووضحت مكان حقن الابرة في الجسم".