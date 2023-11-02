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أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الأربعاء، ضرورة وقف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وحصيلة ضحايا الحرب التي قاربت التسعة آلاف شهيد.