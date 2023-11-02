اليوم السابع
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الخميس، 02 نوفمبر 2023 08:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مياه الفيوم تنظم ندوات توعية للمترددين على القوافل الطبية

الخميس، 02 نوفمبر 2023 08:09 م
مياه الفيوم تنظم ندوات توعية للمترددين على القوافل الطبية ندوات توعية للمترددين على القوافل الطبية
الفيوم رباب الجالي

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نظمت إدارة التوعية بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، ندوات توعية مائية وورشة تعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة للمترددين على القافلة الطبية بقرية بنوه بمركز طامية، ومدينة يوسف الصديق، بالتعاون مع إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة بالفيوم.

وأوضح محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس إدارة الشركة، أن ندوات التوعية تهدف لرفع الواعي المائي للمواطنين وحثهم على ترشيد استهلاك مياه الشرب، والحفاظ على كل قطرة ماء من الإهدار والحفاظ على مواردنا المائية من التلوث، والإستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والحفاظ على مشروعات البنية التحتية التي تنشأها الدولة وتضخ إستثمارات مالية ضخمة بها من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وأشار النجار إلى أهمية إنماء الوعي المائي وتنمية المهارات والسلوكيات السليمة لدى المواطنين وتغيير السلوكيات السلبية التي يمارسها المواطنين بقصد أو بدون قصد في تعاملاتهم اليومية مع المياه والتي تتسبب في تناقص نصيب الفرد من المياه وتعطيل برامج وخطط التنمية.

وأفاد النجار بأن الشركة تنفذ برامج وخطط توعية بالتعاون مع جميع الجهات الشريكة كمديرية الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والأزهر الشريف والأوقاف وقصر الثقافة والكنيسة المصرية ومنظمات العمل الاهلي وغيرها من المؤسسات من أجل التوسع فى نشر الوعي المائي بكافة أنحاء المحافظة وعلى مختلف الفئات العمرية والنوعية.







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